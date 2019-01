CorSera - Higuain, Sarri continua a chiamarlo: l'argentino è intrigato dal Chelsea

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, non molla la presa per Gonzalo Higuain e continua il suo pressing per portarlo a Londra già in questa finestra di mercato invernale: secondo il Corriere della Sera, il Pipita, che da tempo sta riflettendo sul suo futuro, è molto intrigato dalla possibilità di tornare a lavorare con il suo ex allenatore al Napoli.