CorSera: "I club tornano a parlarsi sul restyling del Meazza". Disgelo Milan-Inter

vedi letture

Possibile svolta sul futuro di San Siro. Ne scrive in prima pagina il Corriere della Sera, nella sua edizione dedicata alla città di Milano: "Sul restyling del Meazza - si legge - i club tornano a parlarsi". Nelle pagine interne, il quotidiano spiega che "Inter e Milan riaprono un dialogo che da mesi era stato congelato sotto i progetti di un nuovo stadio nerazzurro a Rozzano e di un secondo, rossonero, a San Donato Milanese.

Nei giorni scorsi, da quanto apprende il Corriere, ci sarebbe stata una proposta di riavvicinamento avanzata dal Milan all’Inter: il tema potrebbe essere quello di riaprire il file — mai ufficialmente cancellato per nessuna delle due società sportive — di un impianto unico per entrambi i club. Che sia un nuovo Meazza o sia un restyling del Meazza non è chiaro, però".