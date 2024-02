CorSera: "I colpi a effetto di Leao. Genio con alti e bassi: poche reti, altruismo e la corte spietata del PSG"

"I colpi a effetto di Leao. Genio con alti e bassi: poche reti, altruismo e la corte spietata del PSG": scrive così questa mattina il Corriere della Sera sull'attaccante portoghese che domenica sera è tornato a segnare in Serie A dopo oltre cinque mesi. L'ex Lille si è trasformato in grande assist man, ma un giocatore del suo talento deve segnare di più (troppo pochi 4 gol in 23 partite di campionato).

Dopo la gara contro l'Atalanta, Stefano Pioli ha parlato così di Leao che intanto è finito nel mirino del PSG che è a caccia del sostituto di Mbappè: "È stata una delle sue prestazioni più belle, per qualità e continuità. Ha attaccato di continuo. E io gliela farò pesare. Perché ha queste possibilità e deve imparare a sfruttarle. Non dipende da nessuno, solo da lui".