CorSera - Ibra crac: prima vittima illustre della ripresa degli allenamenti

La corsa contro il tempo della Serie A ha già il suo primo infortunato illustre: Ibrahimovic. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, che accende i riflettori su una questione delicatissima. Il Milan trema - su legge - ma non è il solo. Perché la paura di farsi male è diffusa. La preoccupazione per questo sprint dopo mesi di esercizi da divano è a livelli di allarme. E l’età c’entra poco. Ibra ha quasi 39 anni, ma anche Joao Felix, giovane stella dell’Atletico Madrid, si è fermato, così come Manolas e Pau Lopez, che si sono infortunati al primo allenamento.