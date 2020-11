Ibrahimovic è fatto così. Il campione svedese non ha mai digerito le sconfitte e giovedì sera, al momento della sostituzione, lo ha dimostrato. Come riporta il Corriere della Sera, all’uscita dal campo Zlatan era inferocito, ma nessuna polemica: ce l’aveva con se stesso e con la squadra per la prova deludente, ha spiegato poi. Insomma, il suo gesto non era rivolto a Pioli.