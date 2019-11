CorSera: "Ibra inquieta il Milan con un post sibillino. O è solo marketing?"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Ibra inquieta il Milan con un post sibillino. O è solo marketing?". Ieri mattina, l'attaccante ha pubblicato sui social un video con la maglia biancoverde dell’Hammarby con il suo nome. In molti all'inizio hanno pensato che il giocatore potesse aver annunciato la sua nuova squadra, ma in realtà pare che sia in procinto di stringere un accordo commerciale con gli svedesi, magari diventando in futuro anche un dirigente.