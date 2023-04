CorSera - Ibra, l'infortunio è serio: una diagnosi è attesa per questa settimana, lo svedese è molto giù

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, per ora non ci sono bollettini ufficiali in merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che si è fatto male al polpaccio mentre si stava riscaldando durante Milan-Lecce. La verità è che l'infortunio è serio, tanto a ieri non era ancora stato fissato un esame strumentale per valutare l’entità del problema (una diagnosi è comunque attesa entro la fine di questa settimana). Lo svedese, dopo questo ennesimo stop, è molto giù di morale.