CorSera: "Ibra promuove Pioli: 'Per restare continui così'"

"Ibra promuove Pioli: 'Per restare continui così'": titola così questa mattina il Corriere della Sera che riporta le parole pronunciate ieri da Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky a Gedda, dove si trova per assistere al Gran Premio di Formula 1: "Cosa deve fare Stefano Pioli per la riconferma? Deve continuare così, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui".

Lo svedese è sempre più al centro del progetto Milan e non è mistero che avrà un ruolo fondamentale anche su un tema delicato come il futuro della panchina del Diavolo. Queste dichiarazioni confermano la fiducia della società nell'attuale allenatore milanista, vedremo se a fine stagione l'idea in via Aldo Rossi sarà ancora questa o se cambierà.