Lo scontro più atteso è sempre quello tra bomber. Il Corriere della Sera oggi in edicola si proietta sul big match di domenica tra Inter e Milan, soffermandosi sull’atteso confronto tra Icardi e Higuain. Sarà un derby nel derby tra i due argentini - si legge - con il Pipita in vantaggio per 4 reti a 3 in Serie A.