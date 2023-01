CorSera: "Il Chelsea punta su Milano: Dumfries e Leao gli obiettivi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Il Chelsea punta su Milano: Dumfries e Leao gli obiettivi". La squadra inglese è scatenata sul mercato (è pronta per esempio a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro per prendere Enzo Fernandez dal Benfica) ed avrebbe messo nel mirino anche l'esterno olandese dell'Inter e l'attaccante portoghese del Milan.