CorSera - Il Milan con l’enigma De Ketelaere: il piano è cambiato, non è esclusa una sua partenza in estate

© foto di DANIELE MASCOLO

Quale sarà il futuro di Charles De Ketelaere? Se lo chiedono tutti i tifosi del Milan che si aspettavano certamente molto di più da lui dopo i 35 milioni di euro investiti dal Diavolo la scorsa estate. Secondo il Corriere della Sera, se fino a qualche settimana quando c'erano ancora Maldini e Massara una sua partenza sembrava impossibile, ora qualcosa è cambiato in via Aldo Rossi e un suo addio dopo un solo anno in rossonero non è più così improbabile.

Un'eventuale cessione a titolo definitivo potrebbe avvenire solo per una cifra non inferiore a 28 milioni, così da non fare una minusvalenza. Nessuno in realtà esclude a priori l’idea di cederlo in prestito.