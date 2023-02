CorSera: "Il Milan è guarito: Pioli ritrova i leader. Lo sfogo di Maignan"

"Il Milan è guarito: Pioli ritrova i leader. Lo sfogo di Maignan": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che i rossoneri sono usciti dalla crisi e la testimonianza sono le quattro vittorie di fila e la prestazione contro l'Atalanta, in cui si è vista per lunghi tratti la squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto.

Altra notizia importante per Pioli è il ritorno in campo di alcuni leader indiscussi del gruppo rossonero come Ibrahimovic e Maignan, con quest'ultimo che ieri ha rispedito al mittente tutte le falsità che sono uscite in questi mesi intorno al suo lungo stop ("Le uniche mie droghe sono fede, lavoro e vittorie" ha scritto il francese sui social).