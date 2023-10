CorSera - Il Milan e il possibile ritorno di Ibra da dirigente: non ha ancora deciso, molto dipenderà dal ruolo

Intervenuto ieri al "Festival dello Sport 2023" a Trento, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del suo possibile ritorno al Milan da dirigente: "Stiamo parlando, vediamo dove arriviamo, è il momento di conoscersi. Se uno può portare qualcosa ha un effetto, altrimenti no. Non voglio essere un simbolo del passato. Ora ho un’altra libertà, non ho programmi e sto facendo cose per me stesso.

Non ho nessun capo che mi dice cosa devo fare e aspetto di capire cosa voglio fare. Ho più offerte adesso che quando giocavo, ma io voglio fare qualcosa per fare la differenza". Secondo il Corriere della Sera, queste parole significano che lo svedese ci sta pensando e non ha ancora preso una decisione. Molto dipenderà dal ruolo che gli verrà offerto dal club di via Aldo Rossi.