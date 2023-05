CorSera - Il Milan e un campionato nettamente al di sotto delle aspettative: mercato estivo sbagliato e troppi punti persi con le piccole

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Se il percorso in Champions League è stato assolutamente eccezionale (indipendentemente da come andrà domani sera), lo stesso non si può dire di quello in campionato, dove i risultati del Milan sono stati ben al di sotto delle aspettative estive: partiti da campioni d'Italia, ora il Diavolo è quinto e rischia di restare fuori dalla Champions del prossimo anno. Secondo il Corriere della Sera, sono stati soprattutto due i problemi che non andranno assolutamente ripetuti: il mercato estivo sbagliato e i troppi punti persi con le piccole.