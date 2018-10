CorSera - Il Milan è vivo: i giocatori non hanno voltato le spalle a Gattuso nel momento più difficile

Dopo le due sconfitte di fila contro Inter e Betis, Rino Gattuso è finito sul banco degli imputati e si è parlato anche di rischio esonero per l'attuale tecnico milanista. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, ieri sera contro la Sampdoria, i giocatori rossoneri non hanno voltato le spalle al loro allenatore, che stava attraversando probabilmente il momento più difficile da quando è sulla panchina del Milan.