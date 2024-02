CorSera: "Il Milan esagera nel soffrire. Ma ottiene quello che vuole"

vedi letture

"Il Milan esagera nel soffrire. Ma ottiene quello che vuole": titola così questa mattina il Corriere della Sera per commentare la sconfitta indolore di ieri sera del Diavolo per 3-2 in casa del Rennes. Nonostante il ko, grazie al 3-0 dell'andata a San Siro di una settimana prima, i rossoneri si sono comunque qualificati agli ottavi di Europa League (oggi alle 12 il sorteggio a Nyon). Nello spogliatoio milanista non possono però essere soddisfatti della prestazione contro i francesi e la fase difensiva continua ad essere un problema (sette gol subiti nelle ultime due partite contro Monza e Rennes).

Dopo la partita, intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato così il match:

È arrabbiato per la sconfitta?

"Non sono arrabbiato. Certo che non volevamo perdere, non subire 3 gol: subire tanti gol è una cosa che dobbiamo assolutamente migliorare. Complimenti comunque ai nostri avversari".

Come spieghi i gol subiti?

"Potevamo fare più gol stasera e possiamo sicuramente difendere meglio. Io non vedo tutta la difesa uno contro uno che dite voi... Loro ci hanno pressato tanto e siamo stati spessi un superiorità numerica, ma abbiamo lavorato male. Gestire il pallone oggi non era semplice".