CorSera - Il Milan gioca con logica e spirito, ma quanti limiti

Il piccolo Milan, senza Higuain che rimane in panchina con la febbre, barcolla ma non molla, spreca malamente almeno quattro contropiede e tiene sulle spine fino all’ultimo la super Juve. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che elogia i rossoneri per la prova offerta nella finale di Supercoppa. La Juventus, per tasso tecnico, è nettamente superiore al Milan, ma anche un pizzico fortunata: sullo 0-0, infatti, Cutrone colpisce una clamorosa traversa con un gran tiro dal limite. I rossoneri non riescono ad andare oltre i loro limiti. Giocano con logica e con lo spirito chiesto da Gattuso, senza disunirsi dopo lo svantaggio e l’espulsione di Kessie, ma Castillejo non è all’altezza di certe partite, Paquetà è ancora un progetto e Calhanoglu non trova mai il pertugio giusto.