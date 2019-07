CorSera - Il Milan insiste per Demiral: la Juve lo ha proposto in prestito, no di Maldini e Boban

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il Milan insiste per Merih Demiral, difensore acquisto dalla Juventus nelle scorse settimane per 18 milioni di euro. Il club bianconero crede nel giovane difensore turco e per questo lo avrebbe proposto ai rossoneri in prestito, ma da Maldini e Boban è arrivato un secco no in quanto non vogliono valorizzare calciatori di altri club.