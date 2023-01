CorSera: "Il Milan pronto al rilancio: chiavi dell’attacco a Giroud"

MilanNews.it

"Il Milan pronto al rilancio: chiavi dell’attacco a Giroud": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del primo match ufficiale dei rossoneri nel 2023, in programma oggi alle 12.30 in casa della Salernitana. Per questa sfida, Pioli ha poche alternative in attacco e quindi si affiderà ancora una volta a Giroud che ha grande voglia di riscatto dopo la sconfitta nella finale del Mondiale con la sua Francia. Prosegue con fiducia intanto la trattativa per il rinnovo del francese nonostante le sirene del Manchester United che avrebbe individuato in Olivier il sostituto di Cristiano Ronaldo.