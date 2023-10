CorSera: "Il Milan resta in 10 e la Juve ne approfitta"

"Il Milan resta in 10 a San Siro e la Juventus ne approfitta" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi. Vittoria dei bianconeri grazie a un gol di Locatelli, su un tiro da fuori deviato da Krunic. Allegri piega la formazione di Pioli e si porta in scia delle milanesi: l'Inter capolista è a -2, il Milan è a -1. Espulso Thiaw al 40'.