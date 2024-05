CorSera: "Il Milan sa ancora come si fa: cinque gol per regalarsi un sorriso"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così in merito al 5-1 rifilato dai rossoneri contro il Cagliari: "Il Milan sa ancora come si fa: cinque gol per regalarsi un sorriso". Il Diavolo è tornato alla vittoria dopo oltre un mese e lo ha fatto in un San Siro ancora in silenzio per la protesta dei tifosi contro la società. Pulisic è stato il grande protagonista del match con una doppietta, in gol anche Bennacer, Leao e Reijnders.

Nel primo tempo, il Milan ha faticato un po', ma poi si è svegliato nella ripresa dopo l'ingresso in campo di Rafael Leao, lasciato inizialmente in panchina da Stefano Pioli, forse per punizione. Il portoghese è andato a nozze negli spazi lasciati dal Cagliari e nel finale ha segnato un bellissimo gol su assist di Bennacer.