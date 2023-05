CorSera: "Il Milan sul giapponese Kamada (ma non solo)"

MilanNews.it

"Il Milan sul giapponese Kamada (ma non solo)": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il centrocampista in scadenza di contratto a giugno con l'Eintracht Francoforte è nel mirino del Diavolo. Su di lui ci sono anche altri club, come il Borussia Dortmund, ma il giocatore giapponese ha già aperto ai rossoneri. Sul taccuino di Maldini e Massara, ci sono però anche altri nomi in vista della prossima stagione, come per esempio Loftus-Cheek del Chelsea sempre per la mediana e Arnautovic del Bologna per l'attacco.