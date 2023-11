CorSera: "Il nuovo Leao, un genio arrabbiato. La cura Ibra per diventare leader"

"Il nuovo Leao, un genio arrabbiato. La cura Ibra per diventare leader": titola così questa mattina il Corriere della Sera che è tornato a parlare della grande prestazione contro il PSG dell'attaccante portoghese, il quale dovrà ora confermarsi a certi livelli anche in Italia. Intanto, si avvicina sempre di più il ritorno in società di Zlatan Ibrahimovic, che potrà certamente dare una grande mano al numero 10 milanista.