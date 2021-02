CorSera: "Il piano antistress di Ibra per Sanremo: tre giorni in Riviera"

"Il piano antistress di Ibra per Sanremo: tre giorni in Riviera": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista della partecipazione come ospite fisso di Zlatan Ibrahimovic al prossimo Festival di Sanremo. Finalmente è stato definito il programma dello svedese che si allenerà tre giorni in Liguria e sarà regolarmente a disposizione di Pioli per i due match di campionato contro Udinese e Verona.