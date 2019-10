CorSera - Il piano di Pioli in tre punti

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina spiega il "piano di Pioli" in tre punti. 1) Meno tattica, più intensità: in questi primi dieci giorni il tecnico ha lasciato da parte la tattica, una rottura netta con la precedente gestione. 2) Paquetà e Leao più liberi di agire: il brasiliano sarà un punto fermo del progetto, così come il giovane portoghese, che oggi potrebbe agire da centravanti di riferimento nel tridente offensivo. 3) Ritiri facoltativi ma telefoni spenti: se si gioca a San Siro, i giocatori non sono obbligati a dormire a Milanello la notte precedente. Ma a tavola è vietato usare i cellulari.