CorSera - Il ritorno di Ibra a Milanello. Lo svedese ha scherzato: "Sono sempre lo stesso Ibra"

Dopo essere stato nominato ufficialmente settimana scorsa nuovo Senior Advisor di RedBird e del Milan, Zlatan Ibrahimovic si è presentato ieri mattina per la prima volta a Milanello nel nuovo ruolo. In realtà era già atteso qualche giorno fa nel Centro sportivo milanista, ma l'influenza lo ha costretto a posticipare la visita.

Come riporta stamattina il Corriere della Sera, l'ex attaccante svedese si è presento con discrezione e non sono mancati momenti di leggerezza. Appena arrivato, per esempio, Ibra ha detto scherzando: "Ehi, sono sempre lo stesso Ibra". Durante la visita di ieri, Zlatan ha parlato alla squadra, alla quale ha illustrato il suo nuovo ruolo, e poi ha assistito da bordocampo all'allenamento al fianco di Moncada e D'Ottavio.