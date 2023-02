CorSera: "Il trasformista Pioli ha ribaltato il Milan per rimetterlo in corsa"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Il trasformista Pioli ha ribaltato il Milan per rimetterlo in corsa": titola così questa mattina il Corriere della Sera che esalta il lavoro del tecnico rossonero nelle ultime settimane. L'allenatore milanista ha cambiato modulo, passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, per ridare solidità e compattezza alla sua squadra che è uscita dalla crisi ed è reduce da tre vittorie di fila tra campionato e Champions League.