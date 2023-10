CorSera: "Illusione Milan: fugge sul 2-0 con Giroud, il Napoli si sveglia e rimonta"

"Illusione Milan: fugge sul 2-0 con Giroud, il Napoli si sveglia e rimonta": titola così questa mattina il Corriere della Sera in merito al pareggio di ieri tra rossoneri e azzurri. C'è grande delusione in casa milanista per il fatto di essere riusciti a portare a casa i tre punti nonostante il doppio vantaggio all'intervallo arrivato grazie ad una splendida doppietta di Olivier Giroud. Nella ripresa c'è stata la reazione e la rimonta del Napoli che alla fine ha strappato il pari.