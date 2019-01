CorSera - Incontro Milan-UEFA, Gazidis andrà in pace: l'ad rossonero si presenterà senza avvocati

Sarà ovviamente Ivan Gazidis, amministratore delegato del club, a rappresentare oggi il Milan nell'incontro informale che è in programma con alcuni rappresentanti dell'UEFA: come riporta il Corriere della Sera, il dirigente sudafricano si presenterà senza avvocati, a testimonianza del fatto che la società rossonera andrà a questo summit in pace, senza l'intenzione di far la guerra a nessuno.