CorSera - Inizia la stagione della crescita sostenibile

L'edizione odierna del Corriere della Sera ha fatto il punto sulla partenza della nuova stagione rossonera, con Giampaolo alla guida e la rinnovata filosofia societaria rossonera, non più legata alle spese folli e ai proclami ma ad una crescita sostenibile come stabilito dall'ad Gazidis. Non bisognerà quindi attendersi investimenti azzardati, anche se verso la fine di agosto potrebbe anche arrivare un colpo da 35/40 milioni, sempre che prima si sia ceduto un giocatore che possa generare una plusvalenza. Nel frattempo il Milan ha offerto 15 milioni più Veretout per Biglia, dopo aver acquistato Krunic, Hernandez e Bennacer.