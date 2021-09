CorSera: "Inter, un altro pareggio. Milan beffato nel finale"

"Inter, un altro pareggio. Milan beffato nel finale". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica alle italiane impegnate in Champions nel taglio alto della prima pagina. Per i rossoneri segna Leao, poi rosso a Kessie: un'ora in 10. Nel finale un rigore contestato per l'Atletico. Per i nerazzurri c'è l'ennesimo pareggio contro lo Shakhtar, ma quanti errori: 4 occasioni sciupate.