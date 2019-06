Il futuro di De Rossi è ancora tutto da decifrare. Nel momento in cui ha deciso di continuare a giocare e rimanere in Italia, ha ricevuto parecchie telefonate: Bologna e Sampdoria sono le favorite, anche il Parma si è fatto vivo. Non è decollato, invece, il discorso con la Fiorentina e anche il Milan - come riporta il Corriere della Sera - per adesso è rimasto piuttosto freddo. Tutto però è aperto.