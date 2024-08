CorSera - Juventus, oggi potrebbe arrivare il sì definitivo di Kalulu

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, nella giornata di oggi la Juventus potrebbe incassare il sì definitivo di Pierre Kalulu. L'accordo con il Milan è già stato trovato sulla base di un prestito oneroso da tre milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Per chiudere l'affare manca solo l'ok del difensore francese che è atteso nelle prossime ore.

Durante la presentazione di Emerson Royal, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così della possibile partenza di Kalulu: "Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club. Mi spiace che Florenzi si sia fatto male ma con Emerson abbiamo un extra rinforzo per la squadra. Emerson ha avuto una grande voglia di venire".