CorSera: "La scossa di Ibrahimovic: 'Il mio ritorno al Milan? Voglio fare la differenza'"

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così: "La scossa di Ibrahimovic: 'Il mio ritorno al Milan? Voglio fare la differenza'". L'ex attaccante svedese ha parlato così ieri al "Festival dello Sport 2023" del suo possibile ritorno in rossonero da dirigente: "Stiamo parlando, vediamo dove arriviamo, è il momento di conoscersi. Se uno può portare qualcosa ha un effetto, altrimenti no. Non voglio essere un simbolo del passato.

Ora ho un’altra libertà, non ho programmi e sto facendo cose per me stesso. Non ho nessun capo che mi dice cosa devo fare e aspetto di capire cosa voglio fare. Ho più offerte adesso che quando giocavo, ma io voglio fare qualcosa per fare la differenza".