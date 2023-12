CorSera: "Lampi di vero Milan". I rossoneri battono il Monza con una prova convincente

vedi letture

"Lampi di vero Milan" è il titolo odierno del Corriere della Sera per commentare la bella vittoria di ieri del Diavolo contro il Monza, arrivata al termine di una prestazione molto convincente. Ad aprire le marcature ci ha pensato Reijnders dopo 3', poi è arrivato sempre nel primo il raddoppio dell'esordiente Simic, mentre nella ripresa ecco la rete del definitivo 3-0 di Okafor.

Stefano Pioli è apparso molto soddisfatto nel post-partita, ma anche amareggiato per gli ennesimi infortuni che hanno colpito la sua squadra: questa volta a fermarsi sono stati Tommaso Pobega per un problema all'anca e Noah Okafor, il quale, poco dopo aver segnato, ha dovuto abbandonare il campo per un crampo alla coscia sinistra. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sui loro infortuni e sui tempi di recupero.