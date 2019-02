CorSera - Lazio in emergenza, Inzaghi è preoccupato

Risulta paradossale che a ridosso della semifinale d’andata di Coppa Italia, in programma questa sera all’Olimpico, sia la squadra di casa a risultare maggiormente preoccupata per l’incontro rispetto agli avversari. Lo scrive stamane il Corriere della Sera parlando della Lazio di Simone Inzaghi. Così il tecnico alla vigilia: “Siamo in emergenza in difesa, serve umiltà per affrontare questo Milan, squadra micidiale nelle ripartenze”. Dopo l’eliminazione dall’Europa League, i biancocelesti non possono permettersi altri passi falsi. I rossoneri, galvanizzati dagli ultimi risultati ottenuti in campionato e contagiati dall’entusiasmo di Piatek, arrivano a questa sfida col vento in poppa. La preoccupazione di Inzaghi è comprensibile.