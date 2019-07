Il tandem Boban-Maldini continua a lavorare su una coppia di giovani. Si tratta, come riporta il Corriere della Sera, dell’attaccante portoghese Rafael Leao (35 milioni la richiesta del Lille) e del centrale brasiliano Leo Duarte, in arrivo dal Flamengo per 10 milioni. Entrambe le trattative sono in fase più che avanzata.