CorSera: "Leao e Tonali oltre i brividi. Il Milan ritrova anima e sorriso"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Per commentare il successo rossonero ieri in casa della Salernitana, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina: "Leao e Tonali oltre i brividi. Il Milan ritrova anima e sorriso". Il Diavolo inizia il 2023 con un successo importante che lo avvicina alla vetta della classifica (il Napoli, che ha perso contro l'Inter, è ora a -5). La squadra di Stefano Pioli ha creato tanto, ma anche sprecato troppo e così il risultato è rimasto in bilico fino all'ultimo minuto. Una sofferenza sicuramente evitabile, ma la cosa che conta è essere usciti dall'Arechi con i tre punti in tasca.