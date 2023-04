CorSera - Leao e un futuro che è ancora tutto da decifrare: la situazione resta ingarbugliata

MilanNews.it

In casa rossonera, nonostante la fiducia della ultime settimane, continua a non risolversi la questione del futuro di Rafael Leao che è ancora tutto da decifrare. Come spiega il Corriere della Sera, la situazione resta piuttosto ingarbugliata: da una parte c'è il prudente avvocato Ted Dimvula, dall'altra Jorge Mendes che spinge per portare via da Milano il ragazzo e in mezzo c'è invece il papà del portoghese a cui preme soltanto che qualche società saldi la multa del figlio con lo Sporting Lisbona.