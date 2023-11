CorSera - Leao, ora l’obiettivo deve essere la continuità. E il ritorno di Ibra non potrà che essergli d’aiuto

Tutti abbiamo ancora negli occhi la super prestazione di Rafael Leao contro il PSG, con ogni probabilità la migliore da quando vesta la maglia del Milan. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, ora l'obiettivo del portoghese deve essere la continuità perchè ha tutte le qualità per essere così decisivo in ogni partita. E in questo senso l'ormai imminente ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic non potrà che essergli d'aiuto.