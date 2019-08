CorSera - Mai così pochi italiani al debutto in Serie A: il 60.2% di giocatori è straniero

L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sul numero di stranieri schierati alla prima di campionato, sottolineando come sia stato il record di sempre. Per la prima volta la Serie A debutta arrivando alla quota di 60.2% di stranieri in campo. Su 279 giocatori schierati solo 111 sono italiani, mentre sono stati appena 6 gli Under 21, tra i quali Gigio Donnarumma.