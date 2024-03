CorSera - Maignan, se oggi il test sul campo fosse positivo potrebbe essere a disposizione già domani a Verona

Stefano Pioli e tutto il Milan hanno tirato ieri un bel sospiro di sollievo sulle condizioni di Mike Maignan, uscito infortunato giovedì sera durante il primo tempo di Slavia Praga-Milan: gli esami hanno escluso problemi seri e hanno evidenziato solo una contusione al ginocchio. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che oggi si saprà se il portiere sarà o meno a disposizione per la trasferta di campionato di domani sul campo del Verona.

Se il test sul campo dovesse dare esito positivo, Maignan sarà regolarmente tra i convocati di Pioli per la sfida del Bentegodi, altrimenti è pronto Marco Sportiello che lo ha sostituito anche a Praga. Quella di domani contro i veneti è una gara importante per il Milan che vuole conservare il secondo posto in classifica soffiato alla Juventus domenica scorsa.