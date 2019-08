CorSera - Marcia indietro del Milan, si ripensa al 4-3-3

L'edizione odierna del Corriere della Sera si è concentrata sul capitombolo del Milan ad Udine, alla prima in campionato e al debutto di Giampaolo sulla panchina rossonera in gare ufficiali. Il tecnico rossonero aveva ammesso che c'era ancora tanto da lavorare e così sarà. Suso, Piatek e Castillejo non hanno costruito nemmeno un tiro in porta, tant'è che subito dopo la sconfitta, nello spogliatoio rossonero, è stato messo in discussione il 4-3-1-2. Suso fa fatica da trequartista e Piatek sembra smarrire il suo potenziale al fianco di un'altra punta. Dopo le parole nel postpartita la scelta più logica sembra il passaggio al 4-3-3, correttivo che troverebbe anche il favore di Maldini e Boban.