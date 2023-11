CorSera - Mercato Milan, a gennaio servirà intervenire in attacco: David del Lille è una pista concreta, ma non l’unica

In merito al prossimo mercato invernale del Milan, l'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce stamattina che a gennaio i rossoneri dovranno intervenire per rinforzare anche l'attacco: il primo nome della lista è sempre quello di Jonathan David del Lille che è una pista concreta, ma non è l'unico profilo che segue il Diavolo.