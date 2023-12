CorSera - Mercato Milan: difficile che venga anticato a gennaio l'arrivo di Juan Miranda

La priorità del Milan durante il mercato invernale sarà quella di rinforzare la difesa, in particolare il reparto dei centrali dove mancheranno almeno fino a marzo sia Pierre Kalulu che Malick Thiaw. L'obiettivo principale è Clement Lenglet, giocatore di proprietà del Barcellona che attualmente è in prestito all'Aston Villa.

Da tempo il Milan sta poi cercando un'alternativa di qualità a sinistra a Theo Hernandez e il prescelto è Juan Miranda, che è in scadenza con il Betis Siviglia al termine di questa stagione e già prenotato per l'estate dai rossoneri. Nelle ultime settimane, si è vociferato di un possibile tentativo del Diavolo di anticipare di sei mesi l'arrivo del terzino sinistro spagnolo, ma al momento, come riporta stamattina il Corriere della Sera, è uno scenario piuttosto complicato.