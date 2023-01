CorSera - Mercato Milan, eventuale extra-budget potrebbe essere investito su Leao e Bennacer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, per quanto riguarda l'acquisto di un altro portiere a gennaio (Sportiello o Vicario che sia) "la sensazione è che un eventuale extra-budget verrà investito per i rinnovi di Leao e Bennacer e non, ad esempio, per acquistare un altro attaccante" dopo l'infortunio di Rebic.