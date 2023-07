Come riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, il Milan, dopo Loftus-Cheek, è al lavoro per chiudere nuovi innesti in mezzo al campo e ora è impegnato a stringere per Reijnders dell’Az Alkmaar e Musah del Valencia, che sono da tempo i primi due obiettivi del Diavolo per il centrocampo.