CorSera - Mercato Milan: il prossimo colpo potrebbe essere il terzino Miranda del Betis

Come riporta stamattina il Corriere della Sera, il Milan sta seguendo da tempo e con grande attenzione Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia. Dopo averci provato già in estate, i rossoneri faranno un nuovo tentativo nei prossimi mesi, magari già a gennaio, per provare a portare a Milanello il giocatore spagnolo come vice-Theo Hernandez.