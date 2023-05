MilanNews.it

In attesa di capire come si concluderà la stagione e soprattutto se il Milan si qualificherà alla Champions League 2023-2024, in via Aldo Rossi si sta iniziando a pianificare il mercato estivo: come riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, per il prossimo anno serviranno 5-6 innesti.