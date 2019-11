Il Corriere della Sera in edicola questa mattina si sofferma sulle mosse del Milan in vista del mercato di gennaio. Per il momento - si legge - sono state scartate le piste che conducono agli stimatissimi Ibrahimovic e Mandzukic perché considerati troppo ingombranti e di difficile collocazione in un Milan che per ora non intende privarsi di Piatek e Leao.